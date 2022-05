Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter, l’action plonge en bourse

Depuis l’offre d’acquisition du patron de Tesla et SpaceX, la valeur boursière de Twitter a fondu de plusieurs milliards de dollars.

Le patron de Tesla et homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a indiqué vendredi suspendre le rachat de Twitter dans l’attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social. L’action du groupe, cotée au New York Stock Exchange, plongeait d’environ 20 % après cette annonce dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street.

« L’acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l’attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5 % du nombre d’utilisateurs », a écrit M. Musk sur la plateforme, où il compte près de 93 millions d’abonnés.