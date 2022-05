«Le siffleur de nuit» de Greg Woodland: un flic en disgrâce et un gamin fûté

À Moorabool, petite bourgade paumée dans le bush australien, un gamin et un flic découvrent chacun des animaux massacrés. Tous deux sont fraîchement arrivés de Sydney et vont unir leurs forces.

Au départ, c’était un jeu, une de ces escapades aventureuses où deux frères partent à la découverte de leur environnement. En suivant le cours d’une rivière, Hal et son petit frère tombent sur un chien mort et atrocement mutilé.

Dans le même temps, Mick Goodenough, simple agent de police locale en période probatoire, part à la recherche d’un jeune chien qu’il a adopté. Et le découvre mort. Et mutilé. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette petite ville dont Hal et Mick vont petit à petit découvrir les secrets.