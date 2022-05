L’Ukraine fait exploser deux ponts stratégiques et provoque des pertes russes importantes (photos)

Cette semaine dans la région du Donbass, les troupes russes ont essuyé de lourdes pertes humaines et matérielles. Selon le ministère britannique de la Défense, l’échec suite au bombardement de la rivière Siverskyi Donets dans le l’est de l’Ukraine montre la pression exercée par l’armée ukrainienne.

« Effectuer des traversées de rivières dans un environnement contesté est une manœuvre très risquée et témoigne de la pression exercée sur les commandants russes pour faire progresser leurs opérations dans l’est de l’Ukraine. Les forces russes n’ont pas réussi à faire d’avancées significatives malgré la concentration des forces dans cette zone après le retrait et le redéploiement des unités des oblasts de Kiev et de Tchernihiv », a-t-il rapporté au Guardian.

Lors de cette tentative de traversée de la rivière, les Russes ont perdu d’importants éléments militaires et tactiques.