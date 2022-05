Ecole: une formation dès la 4e secondaire aux métiers de l’armée

Dès la rentrée 2022, douze écoles secondaires proposeront une option qualifiante afin de former les élèves aux métiers de la défense et de la sécurité. Avec 4.000 postes à pourvoir dans ce secteur, la ministre de tutelle espère grossir ses rangs.

Ce vendredi, les ministres PS de la Défense, Ludivine Dedonder, et de l’Education en Communauté française, Caroline Désir, ont annoncé l’ouverture d’une nouvelle orientation dans l’enseignement technique qualifiant. Dès la rentrée scolaire de septembre 2022, les élèves de 4e secondaire auront la possibilité de sélectionner l’option « Aspirant·e aux métiers de la Défense, de la Prévention et de la Sécurité ». A l’initiative même de la défense, cette offre de formation vise à informer et à préparer les élèves de la 4e, 5e et 6e année à l’un des métiers de la sécurité. « Non seulement au métier d’agent de gardiennage, mais également à devenir soldat, matelot, agent pénitentiaire, pompier ou policier », précisait la ministre de l’Education en ce début d’année.