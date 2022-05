L’encombrante double casquette du bourgmestre d’Awans

Lorsque le collège communal doit prendre des décisions qui concernent des clients, je sors de la pièce pour ne pas prendre part à la décision. » Interrogé en janvier 2018 par la revue du barreau de Liège-Huy sur la gestion des conflits d’intérêts, Thibaud Smolders, avocat et alors échevin (PS) des Finances à Awans, balayait d’un revers de la main tout risque de concurrence entre ses intérêts d’avocat et ceux de sa commune. Avec d’autant plus de facilité, affirmait-il, que sa clientèle était alors « composée de privés ».