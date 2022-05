Peter Geye, «Au nord du nord»: l’âme brûlante de ceux qui ont survécu

Dans l’arbre généalogique de la famille Eide, Odd Einar est le premier de la lignée, qui a donné son nom à six générations d’Eide, installées à Gunflint, dans le Minnesota. A Harry, personnage du quatrième roman de Peter Geye, L’homme de l’hiver, et son fils Gus. Et à Greta, sur l’avant-dernière branche, installée avec son mari comme toute la lignée à Gunflint. En 2017, plus personne ne connaît le lien originel avec la Norvège, terre des ancêtres, gravée dans le patronyme que tous portent.