Gilles Paris: «On échappe au danger et les priorités explosent»

On est à Stromboli, l’île des Eoliennes. A l’hôtel Strongyle. Un lieu paradisiaque géré par Guillaume, un Français, et sa fille adolescente Giulia. Abigale, Tom, Lior, Sevda, Ethel, Elena, Thomas, d’autres encore y passent des vacances agréables. Mais le volcan est là, décor permanent et imposant. Il gronde régulièrement, projette des fumées et des pierres. Il menace. L’île et chacun des personnages. Comme si sa colère était révélatrice des secrets et des mystères les plus sombres. Et cette île âpre, rude, aux plages noires écrasées de soleil, devient un des personnages de ce roman choral où chacun des personnages s’exprime à son tour dans de courts chapitres enlevés et révélateurs. Le lecteur est au départ un peu submergé par le flot d’infos qu’il reçoit de la part de chacun mais parvient vite à nager dans cette mer agitée et pleine de rebondissements. Gilles Paris, l’auteur d’Autobiographie d’une Courgette, qui a fait un best-seller et a été adapté au cinéma, nous offre une impitoyable fable sur les secrets.