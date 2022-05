Adeline Fleury: «Je crois à la féminité absolue, qui fait peur»

Adeline Fleury a été longtemps journaliste « société » au Journal du dimanche et cheffe du service Culture du Parsisien du week-end. Mais depuis 2014, elle se consacre essentiellement à l’écriture. « Je vis de ma plume », dit-elle. « Mais pas que de mes livres à moi. J’écris pour des personnalités et des livres de témoignages pour d’autres. Je suis une ghost writer. » Et une écrivaine particulière. Dans ses quatre romans, dont celui-ci, et ses trois essais, dont Petit éloge de la jouissance féminine (Les Pérégrines), elle explore le corps et l’intimité des femmes.