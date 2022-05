Apprendre malgré la maladie: «Les cours nous raccrochent à une forme de normalité»

La formule, c’est racine carrée de la somme de a au carré et b au carré. » A la table de la cuisine, entre le grille-pain et le réfrigérateur, Cerise s’attelle à la résolution de problèmes mathématiques. Durant deux heures, modules et arguments s’enchaîneront à un rythme effréné. « Il me faut le téléphone avec les réponses », demande l’adolescente de 17 ans (« bientôt 18 »), grand sourire. En face, sa professeure ne lâche pas. « Pas cette fois. On a déjà vu la matière lors du dernier cours. » Un dernier cours qui a eu lieu sept jours auparavant. Avec deux heures de maths, une heure de chimie et une heure d’anglais par semaine, pas toujours facile de maintenir le rythme. « Cerise est en option sciences et mathématiques, donc le niveau est assez soutenu. J’ai parfois l’impression d’apprendre en même temps qu’elle », indique Amélie, enseignante bénévole et directrice commerciale.