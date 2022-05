Le grand œuvre de Roberto Bolaño

Le sixième et dernier tome des Œuvres complètes de l’écrivain chilien Roberto Bolaño (1953-2003) n’est pas le plus épais – les deux premiers comptent un nombre supérieur de pages – mais l’unique roman qui l’occupe est la fiction la plus ambitieuse de l’auteur. 2666, publié l’année qui suivit sa mort, est si volumineux que Bolaño envisageait de séparer les cinq parties en autant de volumes. Il n’en fut rien et c’est heureux : ce (gros) millier de pages est davantage une construction cohérente que la juxtaposition de blocs indépendants.