Un frigo mal recyclé ? Un sauna pour la planète !

La nouvelle campagne de sensibilisation de Recupel souhaite attirer l'attention sur le problème des réfrigérateurs et congélateurs mal recyclés. Plus de 200 000 unités par an n'aboutissent ainsi pas dans le bon circuit de recyclage. Le résultat ? Un effet très néfaste pour l'environnement car les réfrigérateurs mal démontés libèrent des gaz et liquides réfrigérants nocifs qui endommagent la couche d'ozone.

Quelques chiffres clés

Chaque année, plus de 700 000 réfrigérateurs et congélateurs neufs sont vendus en Belgique. Ils remplacent généralement un appareil ancien ou mis au rebut. Certains vieux appareils sont parfois encore utilisés comme frigo d’appoint pendant quelques années dans le garage ou connaissent une seconde vie auprès d'un autre propriétaire via un magasin de deuxième main. Mais près d'un tiers de tous les appareils mis au rebut n'aboutissent pas chez un recycleur spécialisé disposant de l'installation et de la licence nécessaires pour recycler les réfrigérateurs et les congélateurs dans le respect de l'environnement.

Réchauffement de la planète

Les réfrigérateurs et congélateurs qui aboutissent chez Recupel sont recyclés correctement. Les liquides et gaz réfrigérants sont évacués manuellement. Si ce n’était pas le cas, ces substances nocives s'échapperaient, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. En outre, 98 % des matériaux d'un réfrigérateur ou d'un congélateur mis au rebut peuvent être récupérés. Il est donc crucial de les recycler correctement. Et de réutiliser ces matières premières, pour la production de nouveaux appareils, par exemple.

Circuit illégal

Lorsque les réfrigérateurs et les congélateurs ne finissent pas dans le circuit Recupel, mais sont par exemple démantelés ou exportés illégalement, ce recyclage correct ne peut être garanti. "Certains ferrailleurs travaillent bien et sont autorisés à collecter les réfrigérateurs pour les confier ensuite à un recycleur agréé. Nous travaillons déjà avec certains d’entre eux et souhaitons pouvoir collaborer aussi avec les autres à l'avenir. Mais malheureusement, tous les ferrailleurs ne respectent pas les règles. Certains retirent les matériaux qui rapportent encore de l'argent, puis traitent le reste du réfrigérateur comme du vieux fer", explique Eric Dewaet, CEO de Recupel.

Comment recycler correctement soi-même ?

Si vous envisagez d'acheter un nouveau réfrigérateur ou congélateur, pensez d'abord à ce qu'il faut faire de votre ancien appareil. Il fonctionne encore, mais vous ne l’utilisez plus ? Donnez-lui une seconde vie en l’offrant à une association caritative ou en le déposant dans un point de collecte de seconde main. S'il est hors d’usage, vous pouvez soit l’apporter dans votre Recyparc, soit le confier au fournisseur de votre nouvel appareil (qui est tenu par une obligation de reprise légale). Pratique, surtout que l’appareil vous sera bien souvent livré à domicile !

Où acheter un nouvel appareil ?

Recupel est heureux de vous aider à trouver le chemin d'un cuisiniste, d'un revendeur ou d'un fabricant qui protège l'environnement en garantissant que les réfrigérateurs et congélateurs anciens ou cassés qu’il collecte finissent bien chez un recycleur approprié. Lorsque vous achetez un nouvel appareil ou que vous le remettez à un point de collecte, recherchez le label de qualité "Ici, nous recyclons bien". Et contribuez ainsi à ce que chaque appareil soit pris en charge et recyclé comme il se doit !