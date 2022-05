Météo : à quoi faut-il s’attendre ce week-end ?

Ce samedi, le temps sera sec, calme et ensoleillé avec des maxima de 20 à 24 degrés. La brise de mer va néanmoins maintenir des températures plus fraîches à la côte, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, mais le temps sera chaud avec des maxima compris entre 23 à 28 degrés. Localement, un risque d’averse n’est pas à exclure en fin de journée.

Avant cela, ce vendredi après-midi, les éclaircies s’élargiront et le temps restera sec. Les maxima oscilleront de 16 ou 17 degrés en Hautes Fagnes ainsi qu’au littoral, à 20 ou 21 degrés dans le centre, voire jusqu’à 22 degrés en Campine. Le vent sera modéré d’ouest-sud-ouest et à la côte, de sud-ouest, parfois assez fort avec des rafales jusque 50 km/h.