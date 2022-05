L’agenda des Livres du Soir

Léonie Bischoff et Delphine Panique relisent en BD les œuvres d’Anaïs Nin et Virginia Woolf. Elles sont au 140 à Schaerbeek le lundi 16 à 19 h.

Amanda Sthers signe Le café suspendu (Grasset) à La Licorne à Uccle le mardi 17 dès 16 h 30.

Coline Pierré est chez Tulitu le mardi 17 à 19 h avec Pourquoi pas la vie (L’Iconoclaste).

Veronika Mabardi et Sauvage est celui qui se sauve (Esperluète) sont chez Papyrus à Namur le mardi 17 à 19 h 30.

Jennifer Egan est l’invitée de Meet the author le mercredi 18 à 20 h à Passa Porta à Bruxelles. Elle présente The Candy House (pas encore traduit en français). Une conversation avec Annelies Beck sur la solitude à l’heure de l’hyperconnectivité.

Le Flirt flamand 2022 se clôture le jeudi 19 à 20 h à Passa Porta à Bruxelles. On y parlera poésie puisque 700 amateurs ont imaginé la suite d’un poème initié en néerlandais et en français par Lize Spit et Thomas Gunzig.

Karel Logist et Pascal Leclercq sont chez Pax, à Liège, avec Tout est loin et Dans un pays pourtant phénoménal (L’herbe qui tremble). Le jeudi 19 à 18 h 30.

René de Ceccatty et Chantal Vey sont à la librairie Tropismes, à Bruxelles, avec leurs dernières parutions autour de Pasolini. C’est le jeudi 19 à 19 h.

Lisette Lombé & Cloé du Trèfle, Joëlle Sambi et Sara Machine sont au Théâtre national, à Bruxelles, le jeudi 19 à 18 h avec Brûler-Danser et Caillasses.

Stéphane Ebner et Nicolas Mayné sont avec leur album Tôa Moä (Esperluète) le jeudi 19 à 18 h à l’Espace Paul Delvaux à Watermael-Boitsfort.