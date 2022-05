L’afrofuturisme aux Imaginales

Les Imaginales à Epinal, c’est le festival des littératures de l’imaginaire le plus sympa, le plus passionnant, le plus ouvert que je connaisse. Depuis sa création en 2002, j’ai suivi quasi toutes ses éditions et j’ai toujours été séduit par le cadre, le public, les intervenants et cette ambiance cool loin de toute dystopie autoritaire. On s’y sent bien, dans ce festival et dans cette ville. Et on s’y sent d’autant mieux que les animations sont de qualité et toujours enrichissantes. Ne vous méprenez pas : je ne suis pas payé pour cette promo, elle vient du fond du cœur. Les Imaginales, cette année, retrouvent leurs dates habituelles du mois de mai : c’est du 19 au 22. Et c’est gratuit. Thème principal : l’afrofuturisme, emmené par Michael Roch et son Tè Mawon, qui se passe dans des Caraïbes technologisées, mais où certains aimeraient retrouver le sol moelleux qu’ont connu leurs ancêtres.