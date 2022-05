Guerre en Ukraine: «Les soldats russes ont réalisé une véritable performance, ils ont déféqué dans chaque bureau»

Les soldats russes viennent de régions pauvres et sont peu instruits. Il est facile de leur laver le cerveau, alors ils tuent, violent et pillent.

L’armée russe est invincible, aucune autre ne la surpasse. L’armée russe ne provoque pas de guerres, elle ne fait qu’y mettre un terme. Les soldats russes sont les plus humains du monde, ils traitent les soldats ennemis avec respect, assurent la sécurité des populations civiles et leur apportent même leur aide ». C’est l’image qu’a le Russe moyen des forces armées de son pays. Il l’a entendu dire par les politiciens, par les journalistes et par le patriarche de l’Eglise orthodoxe lui-même.

Et qu’en montrent les journalistes indépendants ? L’enfer.