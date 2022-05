«Un paradis fiscal dirigé par Josh Wanders»: 777 Partners, nouveau propriétaire du Standard, vivement critiqué par… Jean-Luc Mélenchon!

Peu de temps après cette acquisition, le groupe dirigé par Josh Wanders a décidé de s’offrir un autre club, un peu plus au sud : le Red Star Football Club, situé en région parisienne et pensionnaire de troisième division française. Mais, cette fois, l’accueil n’a pas été aussi chaleureux. Bien loin de là.

Après avoir vécu une dernière saison plus que compliquée aux mains de Bruno Venanzi, les supporters du Standard de Liège ont accueilli les nouveaux propriétaires, le fonds d’investissement américain 777 Partners, à bras ouverts. Pour les fans liégeois, ce rachat était synonyme de renouveau et, à leurs yeux en tout cas, de retrouvailles avec leur gloire passée.

Les supporters franciliens ont tenté, à coups de banderoles et d’actions en tribunes, de dissuader les Américains de s’implanter en France. En vain, puisque la vente a été actée il y a quelques jours. Ce qui n’a toutefois pas calmé la fronde populaire. Désormais, ce sont des noms bien plus connus qui sortent du silence pour s’opposer à cette passation de pouvoir. À commencer par Jean-Luc Mélenchon.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, plusieurs grands noms, comme le leader de la France insoumise ou encore Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, critiquent vivement le fonds d’investissement. « 777 Partners est basé dans un paradis fiscal dirigé par Josh Wanders, déjà propriétaire ou actionnaire de clubs au Brésil, en Belgique, en Espagne ou en Italie », peut-on notamment lire. « Le football français est devenu un nouvel eldorado pour ces prédateurs financiers. L’ensemble des supporters du Red Star et les amoureux du ballon rond à travers le pays doivent se mobiliser pour bloquer la vente et faire de ce combat un combat national contre le football business et défendre une autre vision du football. » Les signataires s’étonnent également que « les autorités du football ferment les yeux », et ils les appellent à réagir…