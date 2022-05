Publicité pour les jeux de hasard: le gouvernement attend l’avis du Conseil d’Etat et la Commission européenne

Le projet d’arrêté royal sur la publicité pour les jeux de hasard sera « retravaillé », a assuré vendredi le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, à l’issue du comité ministériel restreint. Une interprétation contestée dans d’autres cercles gouvernementaux où l’on affirmait qu’il n’avait jamais été question de « retravailler » le texte. Le gouvernement attend l’avis du Conseil d’Etat et de la Commission européenne.

Les libéraux francophones ont vertement contesté lundi le dispositif mis en place par le ministre de la Justice et vice-Premier ministre Open Vld, Vincent Van Quickenborne, et qui repose sur l’interdiction de la publicité des jeux d’argent. Si plusieurs cabinets ministériels l’ont approuvé, il n’a pas fait l’objet d’une concertation entre les sept partis de la Vivaldi et, sur le fond, il risque de mettre en danger le monde sportif où les sociétés de pari sont des sponsors importants, avait dénoncé le MR.