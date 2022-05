Sonia Wieder Atherton, violoncelliste: «Le doute est riche quand on arrive à en faire quelque chose»

Le désir est quelque chose de contagieux. Un rêve qui transforme le débit de la parole, qui vous donne des élans, qui permet d’oser. Ce sont pour moi des vecteurs très forts. Une énergie que vous avez envie de suivre. » Musicienne et artiste passionnée, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton fonctionne à l’instinct, se nourrit des rencontres, des élans collectifs. A l’image de l’intuition qui l’a poussée à accepter d’être marraine du Festival Ekho, qui commence ce 19 mai et qui vise à créer des liens entre musiciens, leurs instruments et les artisans qui les fabriquent. Mais aussi à faire découvrir ce précieux artisanat au plus grand nombre.