Le Néerlandais Koen Bouwman remporte la 7e étape du Tour d’Italie

Koen Bouwman (Jumbo-Visma) a remporté la 7e étape du Tour d’Italie, vendredi, entre Diamante et Potenza (196 km). Le Néerlandais s’est imposé dans un sprint à quatre devant son compatriote Bauke Mollema (Trek-Segafredo), l’Italien Davide Formolo (UAE Team Emirates) et son équipier Tom Dumoulin. L’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve le maillot rose.

Avec quatre cols et un dénivelé de 4.510m, le parcours entre la Calabre et la Basilicate promettait une course animée. De fait, les attaques se sont multipliées dès le Passo Colla (3e cat., 9,3 km à 4,5%), après 35 km.