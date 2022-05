Le bel hommage d’Edward Still au magasinier du Sporting Charleroi avant d’affronter Malines: «Finir en force à domicile, aussi pour Bello»

Après son revers en cours de semaine à Genk, le Sporting s’apprête à défier Malines ce samedi soir. « Depuis la deuxième mi-temps contre Genk, on a connu quelques jours difficiles. Mais avec ce 1/12, c’est encore plus facile de se tourner vers Malines pour prendre les trois points. Chaque défaite crée de la douleur, mais elle nous pousse à aller chercher des points. C’est aussi dans ces moments-là qu’on apprend sur le groupe, sur les joueurs. À nous de nous serrer les coudes, de resserrer les liens entre tout le monde, joueurs, staff », expliquait Edward Still, ce vendredi en début d’après-midi.

Et comme les autres, ce match sera abordé pour le gagner alors que Charleroi avait largement dominé Malines, sans être assez concret lors du premier match de ces Europe Playoffs. « On aborde ce match pour le gagner, comme tous les autres. » Ce qui n’empêche que l’approche a un peu changé depuis la phase classique. « L’analyse a été faite après la saison classique par rapport aux équipes devant nous. Et dans le contenu, on ressent que ça va beaucoup mieux. Ici, on ne s’est pas senti dépassé, mais on a mal géré certains moments-clés. À la mi-temps de nos matches de PO, on a 10/12, c’est énorme, mais le bilan de 1/12 est celui qui compte. Par rapport à la phase classique, on a parfois accepté de laisser la possession de balle, d’être plus conservateur. »