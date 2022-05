966 jours plus tard, Guillaume Gillet fait son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais acté : Guillaume Gillet revient au Sporting d’Anderlecht. Un peu plus de six ans après avoir quitté la maison mauve au cœur de la saison 2015-16 pour Nantes. Le milieu de terrain de 38 ans a trouvé un accord avec la direction bruxelloise pour un contrat d’une saison plus une en option. Ce ne sera pas pour évoluer sous les ordres de Vincent Kompany mais bien sous ceux de Robin Veldman, l’entraîneur néerlandais gérant la deuxième équipe au RSCA.

En effet, le Liégeois, qui a longuement hésité à faire son retour au FC Liège, intégrera le noyau des espoirs pour les encadrer dans une D1B où Anderlecht sera l’une des quatre équipes de jeunes intégrées avec le Racing Genk, le FC Bruges et le Standard. D’après les dernières négociations entre les clubs belges, deux éléments âgés de plus de 23 ans pourront évoluer avec les noyaux espoirs de chaque club concerné. Dont Gillet qui ne sera que joueur et non membre du staff du noyau espoirs bruxellois.