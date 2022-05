La colère et la pauvreté embrasent le Sri Lanka

Pas un bateau à l’horizon. Sous un soleil de plomb, la mer est immobile à Point Pedro, dernier village du nord-est du Sri Lanka, ancienne zone de guerre et fief de la minorité tamoule. A l’ombre d’un palmier, Antony et Paranitaram, cousins et voisins, paressent en bordure de la route côtière crevassée. « Nous n’avons pas de kérosène pour sortir en mer », expliquent les jeunes pêcheurs. « Si les pénuries de carburants et de nourriture se poursuivent dans le pays, comment allons-nous manger à notre faim ? » Sur la route déserte, diffusant en vain à plein volume une musique aux notes stridentes, passe un petit marchand de glaces esseulé.