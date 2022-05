La Russie va suspendre ses livraisons d’électricité à la Finlande après sa demande d’adhésion à l’Otan

Cette annonce intervient sur fond d’une montée de tensions entre Moscou et Helsinki, qui a annoncé sa volonté d’adhérer « sans délai » à l’Otan sous l’influence de l’offensive russe en Ukraine. Une intention vue d’un très mauvais œil par Moscou qui a d’ores et déjà menacé d’une riposte « militaro-technique ».

Basé à Helsinki, RAO Nordic Oy n’a pas reçu de paiement pour l’électricité fournie à la Finlande depuis le 6 mai, a affirmé ce groupe dans un communiqué, en évoquant un manque de moyens pour payer l’électricité importée de Russie.

« Cette situation est exceptionnelle et a lieu pour la première fois en plus de 20 ans », selon le communiqué.

« Nous sommes donc obligés de suspendre l’importation d’électricité à partir du 14 mai », explique le fournisseur.

« Nous espérons que la situation va bientôt s’améliorer » et les livraisons en provenance de Russie reprendront, ajoute le groupe.

L’opérateur finlandais a réagi

L’opérateur du réseau électrique finlandais a assuré pouvoir se passer des importations de courant venues de Russie, suspendues à partir de samedi à cause d’impayés, au moment où la Finlande s’apprête à annoncer sa candidature à l’Otan.

« Nous étions préparés à cela et ce ne sera pas difficile. On peut gérer avec un peu plus d’importations de Suède et de Norvège », a déclaré vendredi à l’AFP Timo Kaukonen, un responsable des opérations de l’opérateur Fingrid.

Une adhésion à l’Otan

Le président et la Première ministre de la Finlande se sont dit favorables jeudi à une adhésion « sans délai » à l’Otan, précisant que la décision du pays nordique serait annoncée dimanche à l’organisation.

L’entrée de la Finlande à l’Otan serait « assurément » une menace pour la Russie, a réagi le Kremlin. La diplomatie russe a affirmé pour sa part que la Russie sera « obligée de prendre des mesures réciproques, militaro-techniques et autres, afin de mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale », en cas d’adhésion de la Finlande.