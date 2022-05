La concertation entre les logopèdes et Vandenbroucke n’a pas abouti à un accord

La concertation entre les associations professionnelles des logopèdes VVL et UPLF et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) vendredi n’a pas abouti à une solution. « Il n’y a donc pour l’instant aucun accord pour les années 2022 et 2023 », dénonce Stefaan Lefevere, président de l’Association flamande des logopèdes. « Le gouvernement cherche une porte de sortie en imposant un accord. »

Auparavant, le secteur avait demandé un effort budgétaire unique de 33 millions d’euros pour faire passer les honoraires de 28,33 euros par séance d’une demi-heure à 33,40 euros. Au début du mois, quelques centaines de logopèdes avaient manifesté à Bruxelles pour faire valoir que leur profession n’est plus viable et que beaucoup d’entre eux envisagent de ce fait de la quitter.