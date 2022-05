Kendrick Lamar rend sa couronne d’épines

Une couronne d’épines, un enfant dans les bras, sa femme en train d’allaiter et le gun bien calé dans la poche arrière. Difficile de pousser plus loin la référence biblique que sur la pochette de Mr. Morale & The Big Steppers, le nouvel album de Kendrick Lamar, le premier en cinq ans. Tel Zarathoustra, le prophète est redescendu de sa « montagne de silence » où il a « passé des mois sans téléphone » pour mieux « réfléchir à ce qui importe le plus ». Qu’allaient donc être ses premiers mots ?