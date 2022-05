Thomas Tuchel réagit aux déclarations de l’agent de Romelu Lukaku: «Il ne veut pas me parler? Ce n’est pas un problème»

Lukaku s’était ensuite excusé pour ses déclarations et ces dernières semaines, avec trois buts en deux matches, il a refait parler de lui grâce à ses performances sur le terrain. Il est actuellement le meilleur buteur des Blues avec quinze buts toutes compétitions confondues.

Son coach, Thomas Tuchel s’est montré serein. « Il peut parler au nouveau propriétaire sans problème. Il ne veut peut-être pas me parler, ce n’est pas un problème non plus. Nous discutons avec tout le monde et évaluons la situation de chaque joueur, Romelu y compris. Ça ne me perturbe pas et j’espère que ça ne perturbe ni le reste de l’équipe, ni Romelu. »

« Romelu a bien joué récemment, il a marqué et fait tout ce qu’il peut pour garder sa place sur le terrain. », a conclu le coach allemand.