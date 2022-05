Issue positive pour 62% des détenus passés par la «maison de transition» pilote

En septembre 2019 et janvier 2020 ouvraient, en expérience pilote dans la lignée du « Master plan prisons », deux maisons dites « de transition », au centre-ville de Malines et dans une zone industrielle d’Enghien, destinées à permettre une meilleure réinsertion des détenus en aidant certains d’entre eux, arrivant à moins de 18 mois de la fin de leur peine, à se réintégrer progressivement dans la société. Ces « maisons » accueillent entre 12 et 17 détenus, appelés des « participants », qui y sont encadrés et motivés, sur base d’un plan de placement réalisé avec eux, à mener des démarches proactives de réinsertion. Mais alors que le gouvernement a lancé un appel à précandidatures pour l’exploitation de nouvelles maisons de transition dans tout le pays (et ce afin d’y accueillir un total de 100 détenus), le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) regrettait, en janvier dernier, qu’un bilan n’ait pas été dressé. En annonçant que le conseil des ministres se verrait bientôt soumettre le projet de création d’une troisième maison de transition, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vient de le faire pour l’établissement de Malines, celui d’Enghien étant temporairement fermé.

Au sein de l’établissement malinois, l’équipe multidisciplinaire se compose de sept « coachs de vie » (pour ce qui se passe dans la maison de transition), trois « coachs de force » (pour les démarches à l’extérieur) et un coordinateur. Depuis son lancement, 60 détenus y ont été placés. La durée de séjour moyenne des détenus est de 192,4 jours, et le taux de réussite affiché est de plus de 63 % puisque jusqu’à présent, 38 participants ont pu quitter la maison de transition dans ce que le ministre a appelé un « contexte positif » : 32 d’entre eux ont été placés sous surveillance électronique, quatre ont fait l’objet d’une libération conditionnelle et deux avaient atteint la fin de leur peine. Un cinquième des participants (soit 12) a été renvoyé en prison, « l’un d’eux ayant lui-même indiqué que ce régime ne lui convenait pas », a exposé le ministre en commission Justice.