Romelu Lukaku partage le rêve de Jürgen Klopp

Après un premier duel pour attribuer la League Cup, Liverpool et Chelsea remettent le couvert à Wembley pour fêter glorieusement les 150 ans de la FA Cup. « Coincé » entre deux matches de Premier League (alors que le classement des deux équipes n’est pas encore figé), ce duel entre les Reds et les Blues voit Jürgen Klopp et Romelu Lukaku partager le même rêve : brandir le prestigieux trophée.

Si le succès aux tirs au but avait permis au coach allemand de briser la malédiction de Wembley (League Cup en 2016, Community Shield 2019 et 2020), le rendez-vous de ce samedi constitue une première depuis son arrivée à Anfield début octobre 2015. Une particularité partagée par Divock Origi qui était monté au jeu en prolongation avant de transformer un des nombreux tirs au but menant à la victoire des « Scousers ».