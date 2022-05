Région bruxelloise: Uccle veut attirer les commerçants du centre-ville

Je ne suis pas enchanté du tournant que prend la Région bruxelloise. Comme Bruxellois, cela m’attriste, mais comme bourgmestre, je dois défendre la qualité de vie des Ucclois. Force est de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir aller au centre-ville et qu’il y a de plus en plus d’enseignes de qualité qui veulent se rapprocher de leurs clients, dont beaucoup sont Ucclois », explique Boris Dilliès (MR), le bourgmestre d’Uccle.