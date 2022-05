Un Clasico en finale de la Coupe féminine

Quel que soit le verdict final sur la pelouse de l’AFAS Stadion, le lauréat brandira un trophée derrière lequel il court depuis un peu de temps. Le dernier succès du Standard date déjà de 2018 tandis qu’il faut carrément remonter à 2013 pour retrouver une victoire anderlechtoise. Ce Clasico féminin en finale va permettre symboliquement de refermer la parenthèse du Covid. En 2021, la compétition a été arrêtée tandis que le premier confinement a justement annulé la finale... Standard-Anderlecht, qui aurait déjà dû être la première affiche entre les deux clubs depuis... 1995 !

Après avoir remporté son cinquième titre d’affilée, le Sporting a l’opportunité de décrocher le doublé pour le dernier match de Johan Walem à la tête de la section féminine bruxelloise. Ce duel entre les deux équipes les plus titrées dans cette compétition (8 pour le Standard, 10 pour Anderlecht... dont 4 sous la dénomination Brussels 71) s’annonce sans doute plus équilibré qu’il n’y paraît. Si le Sporting (phase classique et Playoffs 1 compris) a remporté 3 des 4 duels cette saison (4-1, 0-2 et 2-0), la victoire liégeoise 1-0 (but de Schoenmakers) en mars avait apporté un peu de suspense dans la lutte pour le titre. De plus, les filles de Stéphane Guidi ont également accroché OH Louvain (le dauphin du Sporting) en quarts de finale en s’imposant 1-2.