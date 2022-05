Champion en D2, puis en D1: l’Union rêve encore d’imiter Monaco

Comparaison n’est pas raison. Si le sacre d’une équipe issue de D2 est inédit en Belgique et le restera sauf rebondissement, ce cas de figure s’est déjà présenté à quelques reprises à l’étranger, dont Kaiserslautern (Allemagne, 1998), Obilic (Serbie, 1998) ou encore Ludogorets (Bulgarie, 2012… jusqu’à maintenant !) Derrière l’Angleterre (5 fois dont Nottingham Forest pour la dernière fois en 1978 avant de gagner deux fois d’affilée la C1 en 1979 et 1980), la France est plus « friande » de ce genre d’exploit avec 3 précédents : Bordeaux (1950), Saint-Etienne (1964) et Monaco (1978). Nous avons retrouvé un des artisans de l’épopée monégasque, Jean Petit qui figure au panthéon de l’ASM pour être un des trois joueurs (avec Claude Puel et Jean-Luc Ettori) comptant plus de 400 matches en Ligue 1 pour le club principautaire. Ses souvenirs de la saison 1977-1978 montrent de sacrés points communs avec l’aventure à laquelle l’Union Saint-Gilloise a cru jusqu’au double rendez-vous face à Bruges.