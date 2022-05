Fête de Tervueren ce dimanche: voici les perturbations attendues

Ce dimanche 15 mai, les communes de Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek s’associent pour organiser la fête de l’avenue de Tervuren. Plus de trois kilomètres d’échoppes et de commerçants, de brocanteurs, d’associations et d’animations sont au programme pour cette journée festive.

De Mérode au Chien Vert, les rues seront occupées. Cette fête va entraîner des embarras de circulation.

Voici ce qui est à savoir au niveau des transports dans la capitale, selon la Stib :

Les bus 27 et 80 sont déviés via les stations Schuman et Diamant, toute la journée.

Les bus 61 sont déviés depuis l’arrêt Chasseurs Ardennais vers la station Schuman, toute la journée.

Les trams 81 font leur terminus à Merode, de 9h30 à 19h.

Les bus 27

Les bus 27 sont déviés via les stations Schuman et Diamant : direction Pléiades, entre les arrêts Parc Léopold et Georges Henri, et direction Luxembourg, entre les arrêts Georges Henri et Froissart.

Les arrêts Nerviens, Gaulois, Merode, Montgomery et ICHEC ne sont pas desservis.

La correspondance avec le métro ligne 1 et 5 se fait à la station Schuman.

Les bus 61

Les bus 61 sont déviés depuis l’arrêt Chasseurs Ardennais vers la station Schuman.

Les arrêts de Jamblinne de Meux sont déplacés aux arrêts Gueux des bus 21 et 79. Les arrêts Wappers, Chevalerie, Merode et Montgomery ne sont pas desservis.

La correspondance avec le métro ligne 1 et 5 se fait à la station Schuman.

Les bus 80

Les bus 80 sont déviés via les stations Schuman et Diamant avant 16h, direction Haren, entre les arrêts Parc Léopold et Georges Henri, et direction Porte de Namur, entre les arrêts Georges Henri et Jourdan.

Après 16h, ils seront déviés entre les arrêts Leman et Georges Henri.

Les arrêts Nerviens, Leman (avant 16h), Gaulois, Merode, Montgomery et ICHEC ne sont pas desservis.

La correspondance avec le métro ligne 1 et 5 se fait à la station Schuman.

Les trams 81

De 9h30 à 19h, les trams 81 font leur terminus à Merode, à un arrêt provisoire dans l’avenue des Celtes.