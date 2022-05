Le sursaut de Tom Dumoulin

Il était resté, dans une perdition à verser une larme, collé sur les routes de l’Etna mardi, enterrant toutes ses ambitions d’un classement général comme il prenait un vilain coup sur le casque. « Je n’ai plus la force d’avant. J’ai travaillé dur pour cela mais je n’y arrive plus. Mon corps ne réagit plus comme je le veux », lâchait, à chaud, Tom Dumoulin une fois la ligne coupée, conscient qu’il ne gagnerait pas cette année un deuxième Tour d’Italie après son maillot rose, il y a cinq ans.

Trois jours plus tard, le « papillon de Maastricht » a retrouvé des couleurs et de l’allant en accrochant la bonne échappée entre la Calabre et la Basilicate et en favorisant l’éclatante victoire de son équipier et compatriote Koen Bouwman.