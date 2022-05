Reine Elisabeth: de belles musicalités

Mr Umut Saglam (Turc, 24 ans)

D’un lyrisme tranquille et discret dans le Nocturne d’André Jolivet, Umut Saglam n’est pas un musicien de la démonstration. Son approche, sensible, se veut avant tout délicate. Aussi dans le « Grave » d’Ysaÿe, qu’il entame avec légèreté et retenue, jouant ensuite avec les nuances sans ajouter trop d’effet. Avec une sorte de simplicité (mais qui ne le rend pas moins pertinent pour autant). Ce n’est pas différent dans sa Sonate en ut mineur de Boccherini. Le propos est clair, inspiré, construit en dialogue avec le second violoncelle. Avec légèreté et subtilité dans le premier mouvement, un caractère affirmé dans le second, qui s’épanouit un peu plus encore dans le troisième. Une belle tenue dans tous les répertoires.