Malades de longue durée: que faut-il penser du parcours de réinsertion?

Le parcours de réintégration comprend des éléments intéressants : le contact rapide avec les malades et la possibilité de les accompagner dans leurs démarches. Mais le maintien de sanctions et l’absence d’un volet de prévention restent regrettables.

Autour de 500.000 : c’est le nombre de malades de longue durée (un an et plus) recensés en Belgique. Au minimum, car on sait que la crise sanitaire a encore accru le nombre de personnes qui, pour des raisons physiques ou psychosociales, ne sont plus en mesure de travailler depuis une longue période. Pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80 %, le gouvernement s’est fixé comme objectif de remettre au travail une partie de ces malades.

Ce vendredi, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a présenté la dernière mouture de son « parcours de réinsertion » dont les grandes lignes avaient été approuvées lors du conclave budgétaire d’octobre dernier et qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine. Qu’en penser ?

