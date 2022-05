Alexis Saelemaekers en route pour son premier titre... et pour entrer dans l’histoire de l’AC Milan!

Les pieds en Lombardie, les yeux en Sardaigne : l’AC Milan doit vaincre l’Atalanta dimanche à Giuseppe Meazza et espérer un faux pas (partage ou défaite) de l’Inter à Cagliari, où les Nerazzuri connaîtront le résultat de leur grand rival avant de monter sur la pelouse. Onze ans plus tard, les Rossoneri touchent du bout des doigts le 19e Scudetto d’une histoire riche en trophées, sur la scène nationale comme internationale. Pourtant, en 123 ans d’existence, le Milan n’a jamais pu offrir à un Belge la joie d’un titre en Serie A. Ni à Louis Van Hege, buteur prolifique du club lombard dans les années 1910, ni à Maurice Tobias, Eric Gerets et Drazen Brncic, visiteurs éclairs du San Siro à leur époque. Dimanche, Alexis Saelemaekers sera peut-être partagé entre la fierté d’avoir corrigé cette anomalie et l’euphorie d’une première ligne inscrite sur son palmarès. Auteur d’un but et trois assists en 34 matches de championnat, l’ancien Anderlechtois aura ajouté sa pierre à l’édifice dans une course au titre qui restera comme l’une des plus accrochées, d’autant plus si elle ne trouve pas son épilogue ce dimanche.

En Angleterre, Kevin De Bruyne peut lui aussi faire un pas de géant vers un sacre un peu plus attendu. Presque, car en cas de succès à West Ham dimanche, Manchester City devra attendre mardi de connaître le résultat de Liverpool à Southampton. Avec une différence de +8 par rapport aux Reds (voire plus), seul un scénario improbable pourrait les priver d’un 8e titre...