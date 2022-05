Zamba, le bonobo qui a réussi à s’échapper de son enclos à Planckendael

Ce sont des animaux qui semblent sages et gentils, mais contrairement à la croyance populaire, ils ne sont pas inoffensifs. Ils ne sont pas spécialement dangereux non plus, mais cela reste des animaux sauvages, au même titre qu’un tigre ou un lion. Et comme ils sont très intelligents et agiles, c’est avec précaution qu’il faut aller vers eux en toutes circonstances. Et ce, même si, au fil du temps, une certaine confiance s’est installée entre les bonobos et les soigneurs. »