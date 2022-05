Joshua Zirkzee avant Anderlecht-Union: «Ma dernière à domicile? Peut-être... ou pas!»

La question mérite d’être posée tant l’avenir de l’attaquant s’inscrit en pointillé. Comme déjà écrit, la direction travaille toujours pour que Vincent Kompany puisse l’inclure dans son noyau la saison prochaine. Mais le dossier est compliqué. Il est acquis que l’international espoir néerlandais retournera au Bayern pour la préparation estivale. Les propos de Julian Nagelsmann sont venus le confirmer. « On regardera quelle est la meilleure option le concernant », a indiqué le coach du Bayern très heureux de ses performances en Belgique. « Ses statistiques sont impressionnantes. Ce prêt l’a aidé dans son développement. Il y aura de l’intérêt pour lui cet été. »

Pas une bonne nouvelle pour Anderlecht. Mais tout semble ouvert. Pour l’heure, impossible de savoir ce que fera le « Rekordmeister » avec son jeune attaquant : le conserver, le vendre ou le prêter ? « Je ne me concentre pas sur mon avenir en ce moment », rétorque le principal intéressé. « Ce qui compte, ce sont les deux derniers matches. La suite, on verra plus tard. Est-ce que ce sera mon dernier match à Anderlecht contre l’Union ? Peut-être. Peut-être pas. » Le début d’une saga…