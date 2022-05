Jannie Haek: «Une loterie ne peut pas exister sans publicité»

Au début de la semaine, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (OpenVLD) annonçait vouloir interdire quasiment toute forme de publicité pour les jeux de hasard (casino, paris sportifs, machines à sous…) dans notre pays. L’objectif : mieux protéger les consommateurs, notamment les plus jeunes, contre les risques d’addiction, alors que le secteur des jeux attire chaque année davantage de mises. De quoi provoquer l’émoi parmi les opérateurs privés de jeux de hasard. Et soulever une question : la Loterie nationale, qui n’est pas concernée par le projet d’arrêté royal du ministre – c’est une société anonyme de droit publique régulée via un contrat de gestion – ne devrait-elle pas, elle aussi, se voir interdire de faire de la pub pour ses jeux ? Un « faux débat », selon Jannie Haek, l’administrateur-délégué de la Loterie nationale, pour qui l’attention doit être portée « sur la question de la protection de la population contre les dangers de l’assuétude aux jeux ».