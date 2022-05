Christophe Chassol: «Bruxelles, c’est le carrefour des langues»

Christophe Chassol est un artiste unique. Un musicien surdoué qui brise les codes, marie les genres et a créé son propre univers sonore – et visuel. Formé au Conservatoire de Paris dès son plus jeune âge, il se tourne ensuite vers la musique de film, la pop, le jazz et la musique contemporaine, multipliant les collaborations dans toutes les disciplines.

Au début des années 2010, il invente une nouvelle façon de composer : l’ultrascore. « Le score, c’est une musique de film et ultra, c’est pour dire que c’est hyper objectif », explique-t-il. « C’est une musique de film qui se crée par les sons de la vidéo elle-même. En gros, j’harmonise des sons concrets, la prose, par exemple. Je filme les gens qui parlent, je répète les images et ça me donne des mélodies. »