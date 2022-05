Bruxelles: le stationnement au Bois de la Cambre devient payant

Début mai, la ville de Bruxelles a lancé un nouveau plan de stationnement. Dans la zone bleue, le parking est gratuit pour tout le monde, mais il est limité à deux heures maximum et avec le disque. Au sein de la zone rouge, le parking est payant pour tous et également limité à deux heures. Dans les zones grises et vertes, le parking est payant excepté pour les riverains et les professionnels.

Le Bois de la Cambre est passé en zone verte, ce qui signifie que le stationnement devient payant. Le stationnement n’est alors possible que 4h30 maximum, du lundi au samedi entre 9 et 21 heures, sauf les jours fériés. Un ticket est nécessaire pour bénéficier du stationnement gratuit pendant 15 minutes. A partir de 30 minutes il faudra payer 50 centimes. Après 1 heure il faudra payer un euro, après deux heures, trois euros et à partir de trois heures, on passe à quatre euros 50. En cas de fraude, l’amende est de 25 euros la demi-journée. Le stationnement reste gratuit sans limite de temps pour les personnes à mobilité réduite.