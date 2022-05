Les confidences de Paul van den Berg avant le derby bruxellois: «J’ai joué l’Europe avec l’Union et le titre avec Anderlecht»

Âgé de 85 ans, il est considéré comme un des meilleurs joueurs de l’histoire du club saint-gillois pour lequel il a joué près de 250 matches. Il est aussi l’Unioniste le plus capé en équipe nationale (38) et celui qui a inscrit le plus de buts (16).

Une saison durant, il a également porté les couleurs d’Anderlecht avec qui il a été champion (en 1967-1968). Le dernier derby bruxellois de la saison est l’occasion idéale de retracer sa grande carrière, lui qui avait été mis à l’honneur lors de la dernière rencontre entre les deux équipes de la capitale au début des playoffs.

Paul van den Berg, quand et comment êtes-vous arrivé à l’Union ?