Les «Inconnus» de retour pour un nouveau film, qui sera réalisé par Riad Sattouf

Riad Sattouf, auteur de BD et connu pour « Les cahiers d’Esther » et « L’arabe du Futur » prépare un nouveau film avec un casting particulier. Le groupe des « Inconnus » fait son grand retour. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus reforment le trio bien connu et s’apprêtent à vivre une nouvelle aventure.

Un possible retour sur scène ?

Les Inconnus envisagent aussi de revenir sur scène, pour la première fois depuis 1993. Didier Bourdon l’avait évoqué en janvier 2022, au micro de RTL France. Une émission de télévision qui ferait une rétrospective de leur carrière, un peu à la façon Friends ou Harry Potter, a également été évoquée.