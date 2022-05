Les Belges s’enflamment pour la cuisine d’extérieur

Les merguez cramées sous des charbons ardents ? La grille noire de graisse brûlée posée sur une cuve broleuse à frêles pattes métalliques ? Assez ! Oubliez ! Ce n’est pas parce que le soleil (re)vient en force ce week-end et (re)lance la saison des barbecues qu’il faut tomber dans la faute de goût et dans le déphasage par rapport à la brise du moment. L’ère est à l’imposant équipement au gaz, au kamado pour fondus des basses températures et autres modèles aux pellets qui font baver d’envie (et de jalousie) les voisins et les amis. Tous ces engins ont en commun une popularité croissante malgré des tarifs à consumer vos économies.