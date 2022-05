Guerre en Ukraine: l’Union européenne est prête à porter à 2 milliards son soutien militaire à Kiev

Mobilisation à tous les étages. En format G7 pour les ministres des Affaires étrangères, vendredi et samedi en Allemagne. Puis les mêmes à Berlin pour une réunion informelle de l’Otan, dimanche. Avant un retour à Bruxelles, lundi, pour les Européens, pour un Conseil des Affaires étrangères en présence de leur homologue ukrainien Kuleba et même de la Canadienne Mélanie Joly. Le lendemain, ce sont les ministres européens de la Défense qui tiennent conseil avec le secrétaire général de l’Alliance Stoltenberg et en liaison vidéo avec l’Ukrainien Reznikov. On ne se quitte plus. C’est parti pour durer.