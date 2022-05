L’Union rêve encore du titre, Anderlecht du derby

Par Vincent Miller et Xavier Thirion

Saisie quelques minutes à peine après l’officialisation de la troisième place anderlechtoise à la suite d’une deuxième victoire d’affilée en l’espace de cinq jours contre l’Antwerp, la réaction de Vincent Kompany était révélatrice de l’état d’esprit des Mauves, jeudi soir. « Rêve-t-on encore de la deuxième place ? Je veux surtout battre l’Union, après trois revers d’affilée », grinçait l’entraîneur anderlechtois, qui avoue ne pas avoir digéré les trois humiliations face au voisin bruxellois. « On ne se dit pas qu’on a la possibilité de battre le Sporting à quatre reprises cette saison », tente de relativiser Burgess, le défenseur unioniste. « On veut surtout remporter ce match-là, point barre. » « Nous sommes déçus après nos deux défaites contre Bruges, c’est évident », reconnaît pour sa part Felice Mazzù. « Mais on veut encore faire quelque chose de bien lors de ces deux dernières rencontres des playoffs. »