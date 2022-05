On danse et chante sur chk chk chk

Let It Be Blue

Le groupe californien publie son neuvième album qui n’en fait toujours qu’à sa tête. Une tête bien pensante et bien dansante. Non seulement Nic Offer et sa bande nous envoient sur la lune (avec une version funky de « Man On the Moon » de R.E.M. adorée par Michael Stipe) et au canal de Panama (« Panama Canal ») en compagnie de Meah Pace mais, avec « Crazy Talk » et « This Is Pop 2 », assument leur statut d’ambianceurs fous à même de nous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Ça groove du début à la fin. Merci de nous ramener ainsi sur le dancefloor !