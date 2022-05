Reine Elisabeth: un bien beau début de soirée

Mme Konstanze Pietschmann (Allemande, 21 ans)

Konstanze Pietschmann, 21 ans, propose un Ysaÿe sensible, avec une belle projection du son. Dans la Sonate en sol majeur de Boccherini, elle est appliquée dans le premier mouvement, passionnée, élégante, avec des moments de suspension dans le second. Et engagée, conjuguant joliment force et légèreté dans le troisième. Pensive, elle façonne peu à peu les paysages qui constituent le Pohádka de Janacek. Ample, joyeuse, jusqu’à un final flamboyant et fulgurant.