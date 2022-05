Donner une vision à dix ans pour le train: le politique ne peut plus échouer

Depuis 2012 – oui, 2012 ! –, faute d’un contrat en bonne et due forme signé avec les gouvernements successifs, le rail belge est géré à l’année, sans visibilité budgétaire ou stratégique à moyen terme.

La Vivaldi s’était donné pour objectif de remédier à cette incurie politique qui plaçait la direction du rail belge – SNCB et Infrabel – dans une situation managériale intenable.

Ce vendredi, une étape cruciale a été franchie vers la conclusion de ce qu’on n’appelle plus le contrat « de gestion » mais « de service public » 2023-2032. La SNCB a ainsi rempli sa mission la plus essentielle en mettant sur table le plan d’entreprise et le plan pluriannuel d’investissements définissant sa trajectoire à dix ans. Et fixe ainsi les objectifs de l’offre de trains, de voyageurs, de gestion de la dette et d’achat de matériel qu’elle juge « cohérents, réalistes et robustes industriellement et financièrement ».