Romelu Lukaku recadre son agent après sa sortie médiatique: «Jamais je ne laisserai quelqu’un parler pour moi»

« Jamais je ne laisserai quelqu’un parler pour moi… Je ferme ma bouche et je me concentre sur l’aide que je peux apporter à l’équipe pour finir cette saison de la meilleure des manières. Donc si quelqu’un essaie de dire des choses à propos de moi et du club… Ce n’est pas en mon nom. »

Son agent Federico Pastorello a évoqué son avenir dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica ce vendredi. « Personne ne s’attendait à cette situation au vu des sommes », reconnaît l’agent italien. « Je ne discute pas les choix techniques, mais il est évident qu’il y a eu un problème. (…) La situation doit être évaluée soigneusement, maintenant il y a une place en Ligue des champions à défendre et une finale de FA Cup : Romelu est concentré sur cela, nous n’avons pas parlé d’autre chose. »

Selon plusieurs rumeurs, l’Inter aurait déjà pris contact avec Lukaku pour essayer de le ramener au club. « Beaucoup de bruit pour rien », lance Pastorello. « Il a le club et les supporters dans son cœur, il ne l’a jamais caché. Comme son amour pour Anderlecht où il aimerait terminer sa carrière. Mais nous ne pouvons pas spéculer sur les négociations : Chelsea a été vendu, nous ne connaissons pas encore les interlocuteurs, alors il est prématuré de parler de discussions avec l’Inter ou le Milan. Nous devons attendre. »

Des propos que Thomas Tuchel a découverts quelques minutes avant de se présenter en conférence de presse à l’occasion de la finale de FA Cup contre Liverpool. « Il (Federico Pastorello, NDLR) peut parler au nouveau propriétaire sans problème. Il ne veut peut-être pas me parler, ce n’est pas un problème non plus. Nous discutons avec tout le monde et évaluons la situation de chaque joueur, Romelu y compris. Ça ne me perturbe pas et j’espère que ça ne perturbe ni le reste de l’équipe, ni Romelu. »

« Romelu a bien joué récemment, il a marqué et fait tout ce qu’il peut pour garder sa place sur le terrain. », a conclu le coach allemand.